Лучший игрок АПЛ в их составе

Рубен "скала" Диаш. Есть все основания полагать, что в финале ЛЧ 2021 решающим станет фактор обороны. К слову, матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Челси на "Футбол 24", стартует в субботу 29 мая в 22:00. Игрок года в чемпионате Англии. Впервые в истории АПЛ журналисты признали лучшим защитника. Здесь напрашивается аналогия с Ван Дейком. Центрбек Ливерпуля собрал награды игрока сезона 2018/19 по версиям футболистов и спонсоров. Чем тот сезон завершился, мы все хорошо помним. Это был также английский финал Лиги чемпионов, а выиграла команда-фаворит, в которой сыграл лучший футболист АПЛ. Челси, конечно, не хочет повторить судьбу Тоттенхэма, но часто в жизни не все зависит только от наших пожеланий.

Манчестер Сити – Челси: где смотреть финал Лиги чемпионов

Диаш стал фундаментом обновления обороны. Сколько бы не заливали туда миллионов, а она всегда протекала. Казалось, это уже так и будет – как с попытками Гвардиолы преодолеть стадию четвертьфинала ЛЧ с Ман Сити или стремлениями Челси найти забивного форварда без больших конфузов и с уверенностью в себе. В паре с ним воскрес Стоунз. Благодаря помощи португальца даже номинальный полузащитник Зинченко открыл в себе новую надежность.

Никогда не забуду тот момент, когда капитан сборной Украины заблокировал удар Неймара, а Диаш и Стоунз эмоционально бросились поздравлять Сашу, словно за такие действия дают дополнительные очки. Они все работают, как один механизм. И завел его именно Рубен. Короли сухих матчей АПЛ (19!) и ЛЧ (8, столько же у Челси). Ну, кто же еще должен победить, если не они?

Гвардиола готов

Пеп способен как выигрывать, так и проигрывать все по собственной инициативе. Но баста. Сколько можно бороться самим с собой и столь больно уступать в шаге от триумфа. Гвардиола, наконец-то, перешел ту психологическую черту полуфинала, которая не давала двигаться дальше. Сейчас все барьеры и границы смыты. Сам каталонец признает, что этот Ман Сити готов писать историю. Длиннющих 10 лет без триумфа в ЛЧ – этого достаточно. Хосеп сполна заплатил за свои ошибки. Проиграть и сейчас? Это может стать слишком болезненным ударом для человека, который живет футболом 24 часа в сутки.

Most chances created in the Champions League stats from both sides. Man City by far have created more chances. pic.twitter.com/SnYKQ1i56C — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) May 28, 2021

Гвардиола признается, что не ожидал такого прорыва после провала на старте сезона. Экс-звезда донецкого Шахтера Фернандиньо убеждает, что это лучший уровень Манчестер Сити, который он застал. Что-то в этом есть. С приходом Диаша команда забыла о позоре в обороне, а ведь перед тем на старте этого же сезона могла пропустить дома 5 голов. Отсутствие стабильного центрфорварда не стало слабым местом, а только сделало игру "горожан" более непредсказуемой для соперников.

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Трудно сказать, кто может решить судьбу игры, откуда придет самая большая угроза – взрывные крайние форварды Фоден и Марез, или же меняющиеся фальшивые девятки Де Брюйне с Бернарду. Когда опорник Гюндоган играет сезон жизни и становится лучшим бомбардиром команды в АПЛ, кажется, что Пеп вырастил монстра, против которого нет приема. Ну, и не забывайте, что Гвардиола выиграл 14 из своих 15 финалов, уступив лишь Реалу в овертайме Кубка Испании, а с Ман Сити выиграв все решающие битвы.

Зинченко фартовый и командный

Один рыжий хорошо, а два – еще лучше. Старые суеверия, похоже, работают и в эру современного технологизированного футбола. Есть что-то особенное в нашем игроке, что помогает выгрызать конкуренцию у более статусных партнеров, за которых платили в разы больше денег, а ведь именно конкуренты должны были бы значительно естественнее выглядеть на позиции фулбека. Символ сухих и победных матчей в нынешней ЛЧ.

С ним на поле Манчестер Сити пропустил лишь 1 раз за 8 матчей еврокубкового сезона. Именно Зинченко сломал систему против ПСЖ – такой себе вирус, который добил компьютер Почеттино окончательно. В своей карьере Александр чаще, чем Челси (4 раза), побеждал только Брайтон (6). Никому не доставалось больше голевых пасов (2). Командный игрок, который не превосходит того же Канселу в остроте, но остается неизменным любимцем Гвардиолы.

Челси сдает позиции, переживая первый кризис при Тухеле

Лондонцы очень круто стартовали с немецким тренером. Команда пережила чудодейственное превращение в обороне, завоевала место в топ-4, на удивление легко и даже впечатляюще выбила Реал и Атлетико Мадрид. Но после 2:5 дома против Вест Бромвича что-то сломалось. За этот период не выиграли аж 7 раз из 15, причем 6 – с откровенно провальными результатами. Даже в Манчестере, когда обыграли второй состав Сити, должны были проигрывать 0:2, если бы не пижонство Агуэро у 11-метровой отметки.

Челси уже успел проиграть парочку финалов с немецким тренером. Кубок Англии отдали Лестеру при очевидном преимуществе и после того, как выбили подопечных Гвардиолы. Пробились в ЛЧ 2021/22 лишь благодаря осечке той же команды Роджерса, которая уступила Тоттенхэму, ведь сами неожиданно проиграли Астон Вилле. В то же время игроки Манчестер Сити не боятся пропускать первыми и отыгрываться в финале. Они почувствовали, что могут творить камбэки. Выездные поединки с Боруссией Д и ПСЖ, когда команда не дрогнула в кризисный период, очень помогли укрепить характер этого коллектива.

У Челси с этим значительно больше проблем, и 3 поражения за последние 4 матча подтверждают, что "синие" сейчас далеки от продемонстрированного суперфутбола в битве с едва живым Реалом. Удивительно, но при Тухеле, с которым прошли 3 раунда плей-офф ЛЧ и весь второй круг АПЛ, лондонцы выдали только одну волевую победу. Именно над дублем Манчестер Сити в его логове.

Если не сейчас, то никогда

Нет лучшего способа попрощаться с легендами. Агуэро уходит уже сейчас, Фернандиньо якобы продлил контракт, действующий до конца сезона, но это все еще не подтвердили официально. Едва ли не на каждой пресс-конференции мая Гвардиола эмоционально говорит об аргентинце и бразильце, которые принесли Сити немало титулов. При этом даже глухой резервист Агуэро, который больше борется с травмами, чем играет, все еще способен выйти и оформить дубль за 10 с лишним минут на поле. Ну, а Ферна – лидер опорной зоны, который в свои 36 имеет все шансы вытеснить невероятного Родри в запас.

Манчестер Сити – Челси: анонс и прогноз на финал Лиги чемпионов

Челси плохо вспоминает свой единственный до сих пор мононациональный финал Лиги чемпионов. Лондонцы уступили в серии пенальти другому клубу из Манчестера – Юнайтед. Тухель с ПСЖ проиграл прошлогодний финал Баварии. Вроде и обыграл Гвардиолу дважды с Челси, но было это с не очень основными составами и так же далеко от финальных реалий, как их противостояния времен работы одного в Баварии, а другого – в Майнце/Боруссии Дортмунд. Пеп точно хитрил и не раскрывал всех карт, а те первые очные поражения должны принести большую пользу для понимания силы соперника, которую нужно нейтрализовать в первую очередь.