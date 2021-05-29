Трудно даже вспомнить, когда в последний раз фаны получали настолько непредсказуемый во всех смыслах финал ЛЧ. В предыдущих сезонах всегда был явный фаворит, не изменявший своей игровой модели, а в соперниках была команда с рядом критических уязвимостей – андердог пытался компенсировать их тактической гибкостью, но её не хватало в решающем поединке. Сейчас же всё не так. Манчестер Сити и Челси одинаково мощно прошли сезон на всех уровнях, одинаково завалили финал чемпионата и более-менее равно сыграли друг против друга весной в Англии – причем именно фаворит букмекеров (Пеп) подстраивался под своего преданного поклонника (Тухеля). И именно он потерпел два поражения.

Манчестер Сити – Челси: прогноз на финал Лиги чемпионов

"Горожане", как и все команды Гвардиолы, выглядели сильнее на дистанции, набивая серии в 21 победу подряд и демонстрируя один из лучших футболов в мире, но "аристократы" под руководством Томаса Тухеля чрезвычайно мощно выступают в конкретных топ-матчах. Два очных поединка в Англии, несмотря на победы Челси, не дали чёткого ответа, какой из проектов имеет больше перспектив в битве на Драгау, однако оба были связаны с бешеным количеством оригинальных тактических решений. Очевидно, сегодня фанаты получат наиболее равную тактическую "шахматную партию" за последнее десятилетие в финалах ЛЧ.

Из сильных сторон Манчестер Сити, в первую очередь, стоит отметить стабильность игровой системы. Её главной особенностью является универсализация ролей футболистов на поле – подопечные Пепа путают соперника фальшивыми позициями с хитрыми перемещениями 7-8 человек на последней трети. Вторая "изюминка" заключается в прекрасной позиционной работе при прессинге – "горожане" не являются лидерами АПЛ по его интенсивности, но вырваться из-под тисков давления команды Гвардиолы очень трудно. В-третьих, чемпион Англии сильно прибавил при игре в обороне, допустив самый маленький xG у своих ворот в АПЛ (30,61) и пропустив меньше всех голов (32).

Нынешний проект Пепа имеет реноме прогнозируемого коллектива, который при любых раскладах будет играть в привычной игровой модели, однако это уже давно не так. В поединке в Париже, например, Сити начал с нетипичной для себя несимметричной схемой прессинга с давлением на центральную ось без подъёма линии обороны – ПСЖ крушил эту модель, но Гвардиола уже на 28-й минуте провёл замены, начав агрессивно накрывать французов по всему полю и заставив фулбэков давать ширину в атаке. Как следствие, "горожане" доминировали и легко победили. В ответном матче Почеттино разбил эту модель "ромбом" в центре, но англичане в ответ просто сели в низкий блок, уверенно сдержав соперника и разорвав его на контратаках.

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На локальном уровне гибкости у Манчестер Сити еще больше. Чемпион может начинать билд-ап в линии с тремя защитниками, фулбэки могут давать ширину или смещаться в центр, Канселу способен сыграть по-разному на трёх разных позициях (и на двух флангах), а в атаке команда работает как с форвардами, так и без них. В конце сезона Пеп начал эксперименты со схемой с тремя защитниками, явно ища противоядие скоростным рывкам Челси за спину центрбекам. "Горожане" могут быть разными, но практически всегда они лучшие – всего 7 поражений в 60 матчах при триумфе в АПЛ и выходе в финал ЛЧ не дадут соврать.

Правда, в последних поединках Сити выглядел тревожно, проиграв Челси, пропустив три гола от Ньюкасла (и уступив по xG) и заслуженно проиграв Брайтону со счетом 3:2 – конечно, у команды уже не было мотивации, а состав был экспериментальным, но у Пепа уже был похожий кейс с Баварией. Под конец триумфального сезона Мюнхен также "поплыл" и также имел "отмазку" в виде полурезервного состава, но всё завершилось разгромом от Реала. Оказалось, что подопечные Гвардиолы просто потеряли тонус. В нынешнем же сезоне шанс на повторение этой истории вырастает в разы.

Не стоит забывать и про ещё два важных аспекта. Во-первых, синдром Пепа в решающих матчах, когда команде дают неожиданное и странное тактическое задание, уже имел место с ПСЖ, но тогда Ман Сити успел перестроиться. Каталонец склонен к излишним перестраховкам, а после 10 лет без финалов ЛЧ он тем более может вернуться к старым приколам. Во-вторых, "горожане" до сих пор не знали побед над Томасом Тухелем, потерпев два поражения – конечно, там были свои нюансы, но отсутствие эффективного тактического ответа на футбол Челси было заметно невооружённым глазом. Всё это оставляет "аристократам" бешеные шансы на триумф.

Главным преимуществом лондонцев является Томас Тухель. Немец пришел лишь в январе, опровергнув все тезисы о невозможности оценки тренера до первых сборов – его Челси успешно трансформировался практически сразу, а за весну восьмая команда чемпионата превратилась в четвёртую, став финалистом Кубка Англии и Лиги чемпионов. При этом лондонцы вынесли практически весь цвет европейского футбола, уверенно победив Тоттенхэм, Ливерпуль, Атлетико, Реал и Манчестер Сити. Только довёл ПСЖ до финала ЛЧ.

"Изюминкой" Челси выступает "сухой" стиль со ставкой на контроль мяча. Лондонцы через него и обороняются, и атакуют, и регулируют темп встречи – в этом заключается и сила, и слабость команды. "Аристократов" легко прочитать тактически, а ставка на владение выглядит настолько ультимативной, что часто страдают другие аспекты игры. В частности, подопечные Тухеля создают не очень много моментов, нанося 1 удар на 12 минут, а реализуют ещё меньше. Впрочем, здесь следует понимать, что немец не позволяет часто пробивать с неочевидных ситуаций и пытается разыгрывать до верного. Ну, и времени на коррекцию этой проблемы у него не было.

В тактическом плане является Челси чрезвычайно тяжёлым коллективом для соперников, хотя схема у него всегда одинакова – Тухель играет в вариациях 3-4-3 (3-4-2-1 или 3-4-2-1) с переходом на 5-3-1-2 в обороне. Уже не один топ-тренер пытался отзеркалить эту модель, попробовав накрывать лондонцев 1-в-1 – наиболее ярко этот ход попытался провернуть Зинедин Зидан в полуфинале ЛЧ. Всё завершилось вылетом Реала из ЛЧ и настоящим насилием на Стэмфорд Бридж, где одних только выходов один на один с Куртуа было пять. Почему так произошло? Потому что дьявол кроется в деталях.

Формально не меняя схему, Тухель в тех же матчах против Реала парировал тактику мадридцев хитрыми перемещениями треугольника Маунт-Канте-Жоржинью с открыванием за спинами и скоростными рывками. В поединке против Сити немец отказался от асимметричной схемы в позиционном наступлении, начав атаковать обоими флангами (как правило, лондонцы больше работают через правый), а с Лестером коуч "аристократов" поставил латераля Джеймса в центр обороны под контроль рывков Варди – кроме того, он оттащил Маунта в глубину, разменяв его на Тилеманса. Все эти решения сработали идеально. То есть, в Челси всё зависит не от игровой схемы, а от интерпретации ролей отдельных футболистов на поле. Именно поэтому в атаке у Томаса Тухеля вышло более десяти комбинаций тройки форвардов.

Ко всему этому необходимо добавить невероятную скорость Челси. Редко удаётся увидеть в матчах топов, как команда регулярно не успевает за соперником, однако каждый матч "аристократов" радует такими картинами. Впрочем, расплата прилетает на 70-х минутах – в этот период подопечные Томаса Тухеля начинают плавно сдуваться в физическом плане. Хотя и не критично.

Главной же проблемой Челси является нестабильность. Разрывая грандов, лондонцы вполне могут сгореть Вест Бромвичу со счётом 2:5, расписать ничью с Брайтоном или проиграть в поединке с Астон Виллой под риском потерять ЛЧ. Кроме того, у команды есть странная склонность пропускать голы в важных матчах с первого-второго удара, как это было с Реалом, Виллой и Лестером (дважды) – хотя и система, и качество игры в обороне у лондонцев очень хорошие. В конце концов, не стоит забывать и о слабой реализации – в АПЛ подопечные Томаса Тухеля недозабили аж 10,66 ожидаемых голов. Только у Брайтона этот показатель выше. В финале ЛЧ за такое расточительство могут жестоко наказать.

Кадровая ситуация

Травмированные: Менди, Канте (Челси; под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Челси

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко - Бернарду Силва, Родри, Гюндоган - Марез, где Брюйне, Фоден

Челси: Менди - Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Жоржинью, Канте, Чилвелл – Пулишич, Маунт – Вернер

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Трудно делать прогнозы на такие поединки. Очевидно только, что нас ожидают напряженные тактические шахматы: Пеп Гвардиола будет пытаться организовать надёжную систему подстраховок и будет постоянно её корректировать по ходу встречи, ведь Челси умело подстраивается под движение соперника – Тухель же будет стараться поймать Манчестер Сити на контратаке. Впрочем, от "горожан" сегодня вполне можно ожидать низкого блока с желанием контратаковать самому, как в поединке с ПСЖ. Этот коллектив умеет играть и так.

Букмекеры считают Манчестер Сити фаворитом. С их ожиданиями можно согласиться: чемпион Англии более гибкий в тактическом плане и в определённой степени независимый от выбора исполнителей – в структуре футбола Пепа очень много универсальных игроков, способных сыграть в разных ролях на разных позициях. "Горожане" могут кардинально изменить игровую модель несколько раз за матч без потери в качестве. У Тухеля же пока всё крутится вокруг индивидуальных способностей и формы отдельных лидеров. При этом Канте и Менди только восстановились от травм, поэтому их форма оставляет определенные сомнения.

Для финалов Лиги чемпионов это надзвичано большой список преимуществ. Челси, конечно же, очень неудобный, быстрый и сильный, однако пока этот коллектив находится на другой стадии развития – "аристократы" ещё сырые для таких триумфов. Сегодня должен победить Сити.

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