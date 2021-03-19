"Для меня большая честь быть в восьмерке сильнейших команд Европы. В последнее время я мало наблюдал за дортмундской Боруссией, но во время ближайшего международного перерыва у нашего тренерского штаба будет шанс наверстать упущенное. Боруссия – это действительно хорошая команда.

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Они смогли выстоять в двухматчевом противостоянии с Севильей, которая всегда в плей-офф является одной из самых сильных команд. Они смогли победить их. Дортмунд – неудобная команда, но так было бы со всеми.

Мы всегда стараемся сыграть хорошо в первом матче, а затем провести хорошо и второй поединок. Если мы сделаем так и в четвертьфинале, то пройдем дальше, но если оба матча лучше сыграет соперник, то именно он пройдет в полуфинал. Нет никаких секретов, кроме этого.

У меня есть две недели, чтобы проанализировать и посмотреть некоторые из их последних матчей, а также понаблюдать, как они играют с новым тренером", – цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Первый матч между Манчестер Сити и Боруссией Д состоится 6 апреля.

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