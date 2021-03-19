"Для мене велика честь бути у вісімці найсильніших команд Європи. Останнім часом я мало спостерігав за дортмундською Борусією, але під час найближчої міжнародної перерви у нашого тренерського штабу буде шанс надолужити згаяне. Борусія – це дійсно хороша команда.

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Вони змогли вистояти у двоматчевому протистоянні з Севільєю, яка завжди в плей-офф є однією з найсильніших команд. Вони змогли перемогти їх. Дортмунд – незручна команда, але так було б з усіма.

Ми завжди намагаємося зіграти добре в першому матчі, а потім провести добре і другий поєдинок. Якщо ми зробимо так і в чвертьфіналі, то пройдемо далі, але якщо обидва матчі краще зіграє суперник, то саме він пройде до півфіналу. Немає ніяких секретів, крім цього.

У мене є два тижні, щоб проаналізувати і подивитися деякі з їхніх останніх матчів, а також поспостерігати, як вони грають з новим тренером", – цитує Гвардіолу офіційний сайт "містян".

Перший матч між Манчестер Сіті та Борусією Д відбудеться 6 квітня.

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