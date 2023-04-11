Манчестер Сити – Бавария: видео фантастического дебютного гола Родри в Лиге чемпионов
11 апреля 23:06 - Читати українською
Полузащитник "горожан" Родри заставил болельщиков на Этихад Стедиум и у экранов схватиться за голову.
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Первый тайм был ровным, хотя интереснее в атаке выглядели именно хозяева первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Фанаты увидели всего 1 гол.
Манчестер Сити – Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Отличиться удалось Родри. Хавбек получил мяч перед штрафной, убрал соперника и мощно пробил в дальнюю девять. У Зоммера не было шансов спасти.
Это дебютный гол 26-летнего испанца в Лиге чемпионов в карьере. Это его 44 поединок в самом престижном евротурнире.
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