Півзахисник "містян" Родрі змусив вболівальників на Етіхад Стедіум та біля екранів схопитись за голову.

Перший тайм був доволі рівним, хоча цікавіше в атаці виглядали саме господарі першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів. Фанати побачили лише 1 гол.

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Відзначитись вдалось Родрі. Хавбек отримав м'яч перед штрафним, прибрав суперника та потужно пробив у дальню дев'ять. Зоммер не мав шансів врятувати.

Зауважимо, що це дебютний гол 26-річного іспанця у Лізі чемпіонів в кар'єрі. Для цього йому знадобилось 44 поєдинки у найпрестижнішому євротурнірі.