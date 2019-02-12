Манчестер Юнайтед – ПСЖ: онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

МЮ принимает Пари Сен-Жермен в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча ЛЧ – в этой новости на "Футбол 24"

Обе команды впервые встречаются в рамках еврокубков. Матч, как и онлайн-трансляция на Манчестер Юнайтед – ПСЖ на "Футбол 24", стартует в 22:00. Под руководством Сульшера "красные дьяволы" не проиграли ни одной из 11-и игр (9-и в АПЛ). Более того, за время правления норвежского исполняющего обязанности МЮ выиграл 10 матчей и лишь 1 раз сыграл вничью, а манкунианцы ворвались в зону ЛЧ, набрав только на очко меньше, чем с Моуринью за 17 туров. У хозяев не сыграют Рохо, Валенсия и Дармиан, но считать их большими кадровыми потерями будет преувеличением.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: прогноз на матч Лиги чемпионов

У команды Тухеля проблем сейчас побольше. За последние 10 матчей ПСЖ успел вылететь из Кубка лиги, потерпеть первое поражение в чемпионате и едва не опозориться в Кубке Франции, одолев аутсайдера 3-й лиги лишь в овертайме. Но главная проблема – потеря Неймара и Кавани, которые точно не помогут в атаке из-за травм.

МЮ: Де Хеа – Янг, Линделеф, Байли, Шоу (к) – Эррера, Матич, Погба – Лингард, Рэшфорд, Марсьяль

Запасные: Ромеро, Джонс, Алексис Санчес, Лукаку, Фред, Далот, Мата

ПСЖ: Буффон – Керер, Тьягу Силва (к), Кимпембе, Бернат – Маркиньос, Верратти – Дани Алвес, Дракслер, Ди Мария – Мбаппе

Запасные: Ареола, Дагба, Дьяби, Нкунку, Паредес, Курзава, Шупо-Мотинг

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: стартовые составы на матч ЛЧ