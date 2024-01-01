Манчестер Юнайтед не намерен активировать опцию автоматического продления контракта с Рафаэлем Вараном до лета 2025 года. Соответственно, уже летом 2024-го чемпион мира-2018 и четырехкратный победитель ЛЧ может стать свободным агентом. "Красные дьяволы" позволили защитнику вести переговоры с другими клубами, сообщает Daily Mail.

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Тем не менее, манкунианцы готовы предложить Варану новый контракт, но на других условиях. 30-летний француз должен пойти на серьезное понижение зарплаты. По мнению МЮ, травматичность Рафаэля является главным препятствием и дальше платить ему 340 тысяч фунтов в неделю.

"Красные дьяволы" в ближайшее время начнут переговоры не только с Вараном, но и с другими самыми высокооплачиваемыми игроками клуба. Манн Юнайтед до лета хочет сократить зарплатную ведомость, чтобы получить деньги на трансферы и отвечать требованиям финансового фэйр-плей.

Напомним, Варан перебрался к "красным дьяволам" летом 2021-го из мадридского Реала за 40 миллионов евро. В сезоне 2023/24 французский защитник сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол. МЮ занимает только 7 место в АПЛ и вылетел из еврокубков, финишировав последним в группе Лиги чемпионов.

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