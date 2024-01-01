Захисник Рафаель Варан може покинути Олд Траффорд влітку 2024 року на правах вільного агента.

Манчестер Юнайтед не планує активовувати опцію автоматичного продовження контракту з Рафаелем Вараном до літа 2025 року. Відповідно, вже влітку 2024-го чемпіон світу-2018 і чотириразовий переможець ЛЧ може стати вільним агентом. "Червоні дияволи" дозволили захиснику вести перемовини з іншими клубами, повідомляє Daily Mail.

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Попри це, манкуніанці готові запропонувати Варану новий контракт, але на інших умовах. 30-річний француз повинен піти на серйозне зниження зарплатні. На думку МЮ, травматичність Рафаеля є головною перешкодою і надалі платити йому 340 тисяч фунтів на тиждень.

"Червоні дияволи" найближчим часом розпочнуть перемовини не лише з Вараном, а з іншими найоплачуванішими гравцями клубу. Ман Юнайтед до літа хоче скоротити зарплатну відомість, щоб вивільнити гроші на трансфери і відповідати вимогам фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, Варан перебрався до "червоних дияволів" влітку 2021-го з мадридського Реала за 40 мільйонів євро. У сезоні 2023/24 французький захисник зіграв 16 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол. МЮ посідає лише 7 місце в АПЛ і вилетів з єврокубків, фінішувавши останнім у групі Ліги чемпіонів.

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