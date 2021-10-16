Манчестер Юнайтед решил проблему правого защитника на поединок 3-го тура ЛЧ против Аталанты.

Дисквалификация Арона Ван-Биссаки сокращена с двух матчей до одного, информирует официальный сайт УЕФА.

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Защитник Манчестер Юнайтед получил прямую красную карточку еще в поединке первого тура против Янг Бойз. Предварительно его дисквалифицировали на две игры, но Дисциплинарный комитет согласился с апелляцией. Ван-Биссака уже отбыл наказание, пропустив встречу с Вильярреалом.

Напомним, в третьем туре ЛЧ "красные дьяволы" примут Аталанту. Команда Руслана Малиновского с 4 очками возглавляет группу F, а в активе МЮ 3 пункта.

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