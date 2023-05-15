Эдуардо Камавинга попал в заявку Реала на ответный матч с Манчестер Сити в 1/2 финала ЛЧ.

Мадридский Реал огласил заявку на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с Манчестер Сити, который состоится в среду, 17 мая. В окончательный список игроков, которые отправятся в Англию, попал универсал "сливочных" Эдуардо Камавинга.

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Участие француза в этой встрече было под вопросом после того как он получил сильный удар по колену во время субботнего матча 34 тура чемпионата Испании с Хетафе (1:0). По этой причине Эдуардо был заменён на 84-й минуте встречи.

Напомним, что именно Камавинга является архитектором домашнего гола Реала в первом полуфинальном матче с Манчестер Сити (1:1). Именно французский полузащитник, который играл на позиции левого защитника, оформил голевую передачу на Винисиуса Жуниора в первом тайме.

Андрей Лунин тоже попал в список игроков. Всего же в составе команды Анчелотти 24 футболиста. Первый матч в Мадриде завершился со счётом 1:1.

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