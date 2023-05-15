Едуардо Камавінга потрапив у заявку Реала на матч-відповідь із Манчестер Сіті в 1/2 фіналу ЛЧ.

Мадридський Реал оголосив заявку на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті, який відбудеться в середу, 17 травня. До остаточного списку гравців, які вирушать до Англії, потрапив універсал "вершкових" Едуардо Камавінга.

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Участь француза в цій зустрічі була під питанням після того, як він зазнав сильного удару по коліну під час суботнього матчу 34 туру чемпіонату Іспанії з Хетафе (1:0). З цієї причини Едуардо був замінений на 84-й хвилині зустрічі.

Нагадаємо, що саме Камавінга є архітектором домашнього голу Реала в першому півфінальному матчі з Манчестер Сіті (1:1). Саме французький півзахисник, який грав на позиції лівого захисника, оформив гольову передачу на Вінісіуса Жуніора в першому таймі.

Андрій Лунін теж потрапив до списку гравців. Всього ж у складі команди Анчелотті 24 футболісти. Перший матч у Мадриді завершився з рахунком 1:1.

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