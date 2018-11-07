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Интер – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

08:54 176 Читати українською
Интер – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча
Интер – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Интер сыграл вничью с Барселоной в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Барселона.

Самые интересные события в этом матче произошли в конце игрового времени. Малком вывел каталонцев вперед на 83-й минуте. Однако всего через 4 минуты Мауро Икарди спас Интер от поражения.

Лига чемпионов: Барселона упустила победу над Интером, однако первой вышла в плей-офф турнира

Барселона с 10 пунктами лидирует в своей группе, Интер, несмотря на поражение, остался на второй позиции (7 очков). Тоттенхэм благодаря победе над ПСВ увеличил свой очковый задел до 4 баллов и занимает 3 место. Аутсайдер группы – ПСВ, в активе которого 1 пункт.

Лига чемпионов, группа B, 4-й тур

Интер – Барселона – 1:1

Голы: Икарди, 87 – Малком, 83

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов4 турСан-Сиро (Милан)

Интер - Барселона: Вторник 06 ноября 2018

Интер
Матч окончен
1 : 1
Барселона
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