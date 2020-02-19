Малиновский станет джокером Аталанты в матчах Лиги чемпионов против Валенсии, – Саленко

Бывший форвард Динамо и Валенсии Олег Саленко оценил перспективы Руслана Малиновского сыграть в составе Аталанты в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мне интересны сейчас обе команды. В Валенсии у меня остались знакомые, поэтому я слежу за выступлением испанцев. В нынешнем сезоне команда хорошо выступила в групповом турнире Лиги чемпионов, побеждала Аякс и Челси.

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Аталанта – редкий гость в Лиге чемпионов, и для итальянцев выход из группы – уже хороший успех. Встретятся две команды, которые звезд с неба не хватают и их нельзя назвать топ-командами Лиги чемпионов. Но одна из них в любом случае пройдет дальше, и пока фаворита в этой паре не наблюдается, шансы у обеих команд равны.

Уверен, что Малиновский на поле появится. Правда, скорее всего, он выйдет на замену. У меня складывается впечатление, что в Руслане тренер итальянцев видит джокера, который способен усилить игру. Видимо, именно на этот аспект тренер Аталанты делает акцент, выпуская украинца на замену. Кроме того, Аталанте не менее важен и чемпионат Италии, потому ротацию никто не отменял, и у украинца, наверняка, будет игровое время", – поделился Саленко в интервью Команда№1.

Напомним, Аталанта встретится с Валенсией сегодня, 19 февраля. Начало игры в 22:00.

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