Аталанта – Валенсия: Малиновский возвращается в Лигу чемпионов, а его команду считают фаворитом

Аталанта принимает Валенсию в первом поединке 1/8 финала ЛЧ 2019/20. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Аталанта – Валенсия

19 февраля, 22:00. Милан, Сан-Сиро

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Olltv, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Аталанта, которая в последнем туре группового турнира выгрызла у Шахтера путевку в плей-офф ЛЧ, получила довольно приемлемого соперника. По сравнению с оппонентами, которые могли выпасть Малиновскому и Ко, Валенсия выглядит вполне проходным барьером. Даже с учетом того, что "летучие мыши" представляют ведущий европейский чемпионат.

Аталанта – Валенсия прогноз на матч Лиги чемпионов

Бергамаски запрыгнули в последний вагон поезда, следовавшего в плей-офф Лиги чемпионов. После первых трех туров Аталанта не набрала ни одного очка, однако во втором круге умудрилась опередить Шахтер с Динамо Загреб и ворваться в 1/8 финала с 7-ю набранными баллами со второй позиции квартета C. А вот Валенсия выиграла довольно сложную группу H, опередив Челси и Аякс – полуфиналиста прошлогоднего розыгрыша ЛЧ. Именно в Амстердаме в решающем матче подопечные Альберта Селадеса минимально одолели голландцев и вышли в плей-офф с первого места.

Встреча на Сан-Сиро станет первым официальным матчем между Аталантой и Валенсией – ранее эти команды еще ни разу не играли между собой. Подопечные Джан Пьеро Гасперини подходят к поединку на Сан-Сиро в статусе фаворита. У бергамасков нет кадровых проблем, да и Аталанта последнее время демонстрирует лучшие результаты, чем левантийцы. В последнем матче Малиновский и Ко обыграли Рому – основного конкурента за место в топ-4. Победа позволила Аталанте закрепиться в зоне Лиги чемпионов на следующий сезон, поэтому к игре с Валенсией итальянцы подходят в отличном настроении.

"Изюминкой" матча для украинских болельщиков, безусловно, является фигура Руслана Малиновского, который на этой неделе является единственным представителем нашей страны в ЛЧ. Полузащитник сборной Украины выходил абсолютно в каждом матче группового турнира, записав в свой актив гол в ворота Манчестер Сити. Не факт, что Малиновский сегодня появится с первых минут, но Гасперини практически наверняка выпустит Руслана хотя бы на замену.

Кадровая ситуация

Травмированные: нет – Коклен, Ли, Родриго, Гарай, Пиччини, Вальехо, Флоренци (болезнь)

Дисквалифицированные: нет – Габриэль

Под вопросом: нет – Гамейро, Черышев, Силлессен

Ориентировчные составы

Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Джимшити – Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс – Иличич, Сапата, Гомес

Валенсия: Доменек – Гайя, Диакаби, Мангала, Васс – Кондогбия, Парехо, Торрес, Солер – Макси Гомес, Гедеш

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Аталанта – самая результативная команда Серии А, и в Лиге чемпионов бергамаски забили лишь на 1 гол меньше, чем Валенсия. Кадровые проблемы "летучих мышей", безусловно, повлияют на потенциал испанцев. У бергамасков все в полном порядке, что делает команду Руслана Малиновского незначительным фаворитом встречи. Тем более, с учетом статуса хозяев.

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