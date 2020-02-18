Гасперини озвучил рецепт успеха для Малиновского и компании

Главный тренер Аталанты из Бергамо Джан Пьеро Гасперини ответил на вопросы журналистов накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской Валенсии.

"Лига чемпионов всегда дарит особые эмоции, и нам нужно показать свой лучший футбол. Сейчас у нас есть все для того, чтобы выдать отличный матч. Нужно сохранять позитивный настрой и не поддаваться эйфории.

Аталанта – Валенсия: прогноз на матч Лиги чемпионов

Не забывайте, что Валенсия обыграла в гостях Аякс и Челси. Это действительно опасный соперник, но мы должны сконцентрироваться на своей игре. Больных и травмированных у нас нет, и все с нетерпением ждут начала битвы", – цитирует наставника "Богини" официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч Аталанта – Валенсия состоится в среду, 19 февраля. Начало поединка в 22:00.

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