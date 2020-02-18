toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - БЕНФИКА

Гасперини озвучил рецепт успеха для Малиновского и компании

21:50 82 Читати українською
Гасперини озвучил рецепт успеха для Малиновского и компании
Джан Пьеро Гасперини / Sportmediaset

Главный тренер Аталанты из Бергамо Джан Пьеро Гасперини ответил на вопросы журналистов накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской Валенсии.

 

"Лига чемпионов всегда дарит особые эмоции, и нам нужно показать свой лучший футбол. Сейчас у нас есть все для того, чтобы выдать отличный матч. Нужно сохранять позитивный настрой и не поддаваться эйфории.

Аталанта – Валенсия: прогноз на матч Лиги чемпионов

Не забывайте, что Валенсия обыграла в гостях Аякс и Челси. Это действительно опасный соперник, но мы должны сконцентрироваться на своей игре. Больных и травмированных у нас нет, и все с нетерпением ждут начала битвы", – цитирует наставника "Богини" официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч Аталанта – Валенсия состоится в среду, 19 февраля. Начало поединка в 22:00.

Барса впоралася з антагоністом, Фонсека програв Маліновському битву за ЛЧ, бомбезний Лаціо, клоунада ПСЖ – огляд вікенду

blog_ava
Манчестер Сити обвиняет трех европейских грандов в собственной дисквалификации – известны имена
15:23
1222
Теги
Лига чемпионов Аталанта Аталанта Аталанта - Валенсия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
37
мин
Манчестер Сити
21:30
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук