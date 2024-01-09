Підопічних Карло Анчелотті на тренуванні чекав приємний сюрприз. Свою колишню команду відвідав знаменитий бразилець Марсело.

Легендарний бразильський захисник Марсело завітав на тренування Реала, який нині готується до півфінального матчу Суперкубка Іспанії проти Атлетіко.

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35-річний оборонець тепло привітався з колишніми одноклубниками – не оминув обіймів і український голкіпер Андрій Лунін.

Наш земляк похизувався відповідним фото на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, лаконічно підписавши світлину словом "Легенда".

Нагадаємо, Марсело виступав за Реал з 2007 по 2022 роки. За цей час він з "вершковими" 6 разів ставав чемпіоном Іспанії і 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів. Нині бразилець виступає на батьківщині за місцевий Флуміненсе, з яким нещодавно грав у фіналі клубного чемпіонату світу.

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