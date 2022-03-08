Лунин пропустил изысканный гол от Модрича на тренировке
17:10 - Читати українською
Украинский голкипер Андрей Лунин готовится вместе с командой к матчу Лиги чемпионов против ПСЖ.
Футболисты Реала на тренировке отрабатывали удары по воротам Куртуа и Лунина. Когда Андрей встал на линию, роскошный удар удался Модричу.
Хорват шведой закрутил в "девятку". Лунин дотянулся, но переправил мяч в перекладину и спасти ворота не смог. Модрич сорвал оваций партнеров.
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Реал завтра попытается отыграться после поражения в гостях у ПСЖ. В первом матче Мадрид выглядел на голову слабее и ничего не поделать с Мбаппе.
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