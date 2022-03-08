Украинский голкипер Андрей Лунин готовится вместе с командой к матчу Лиги чемпионов против ПСЖ.

Футболисты Реала на тренировке отрабатывали удары по воротам Куртуа и Лунина. Когда Андрей встал на линию, роскошный удар удался Модричу.

Хорват шведой закрутил в "девятку". Лунин дотянулся, но переправил мяч в перекладину и спасти ворота не смог. Модрич сорвал оваций партнеров.

Модрич: Надеюсь, война в Украине скоро закончится, это ужасно

Реал завтра попытается отыграться после поражения в гостях у ПСЖ. В первом матче Мадрид выглядел на голову слабее и ничего не поделать с Мбаппе.