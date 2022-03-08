Український голкіпер Андрій Лунін готується разом з командою до матчу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Футболісти Реала на тренуванні відпрацьовували удари по воротах Куртуа та Луніна. Коли Андрій став на лінію, розкішний удар вдався Модрічу.

Хорват шведою закрутив в "дев'ятку". Лунін дотягнувся, але переправив м'яч в поперечину і врятувати ворота не зумів. Модріч зірвав овацій партнерів.

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Реал завтра спробує відігратися після поразки в гостях у ПСЖ. У першому матчі Мадрид виглядав на голову слабшим і нічого не вдіяти з Мбаппе.