Лидер мадридского Реала Лука Модрич перед матчем с ПСЖ в Лиге чемпионов высказался об ужасе, который создала Россия.

"Война – сложная тема. Для всех. Надеюсь, война в Украине скоро закончится. Я пережил свою войну тоже, мне тяжело сейчас видеть все эти фотографии.

Руководители стран, надеюсь, достигнут консенсуса. Невинные люди умирают, от этого никому нет проку. Это зло, это плохо, это ужасно", – сказал Лука Модрич.

В 90-х Модрич видел воочию войну Хорватии за независимость. Деда Луки убили сербы, затем сожгли дом семьи.

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