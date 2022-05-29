Вратарь мадридского Реала стал третьим украинцем, выигравшим Лигу чемпионов. Празднуя самую большую победу в карьере, Лунин не забыл и о родной земле, переживающей самый сложный период в истории.

Реал обыграл Ливерпуль благодаря голу Винисиуса и феноменальной игре Тибо Куртуа, выиграв 14-й кубок чемпионов в истории клуба. Андрей Лунин после получения медали победителя сделал фотографию с трофеем, окутав его в флаг Украины.

Ливерпуль – Реал – 0:1 – видео гола и обзор финала Лиги чемпионов

"Кубок чемпионов с украинским флагом. Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране и о том, что происходит!!! Надеюсь, этот момент и эта игра подарила украинцам улыбки.

Четырнадцатая победа в Кубке чемпионов. Прекрасная команда, лучший клуб в мире и волшебная ночь. Спасибо всем за этот момент", – написал украинец в Instagram.

Напомним, в сезоне 2021/22 Лунин сыграл за Реал 4 матча, но в ЛЧ на поле не выходил. Впрочем, вратарь все равно стал третьим украинцем, который выиграл самый престижный еврокубок, присоединившись к Андрею Шевченко и некоему Анатолию Тимощуку.

Реал выиграл 14-ю Лигу чемпионов, одолев Ливерпуль – магический Куртуа довел Салаха до слёз