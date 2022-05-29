Ливерпуль уступил Реалу в финале Лиги чемпионов, пропустив от Винисиуса. Смотрите видео гола и обзор матча.

Ливерпуль доминировал в первом тайме – Реал нанес только один удар. Лучший шанс забить был у Мане, но Мадрид спасла штанга. "Сливочные" могли отличиться еще до перерыва, однако помешал офсайд.

Во втором тайме Реал снова не показал ничего особенного, дважды пробил по воротам (против 14 попыток у Ливерпуля), но нашел момент для решающего гола. Винисиус замкнул прострел Вальверде.

Реал выиграл 14-ю Лигу чемпионов, одержав минимальную победу над Ливерпулем.