Мадридский клуб подал в УЕФА официальную заявку перед стартом в самом престижном евротурнире.

Уже 15 сентября Реал открывает новый сезон в групповом этапе Лиги чемпионов выездным матчем в группе D. Первым соперником "сливочных" станет миланский Интер.

Шахтер обнародовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал официальную заявку мадридцев на евротурнир. В список попало 40 футболистов.

Вратари: 1. Тибо Куртуа, 13. Андрей Лунин, 26. Луис Лопес, 40. Тони Фуидиас.

Защитники: 2. Дани Карвахаль, 3. Эдер Милитао, 4. Дэвид Алаба, 5. Хесус Вальехо, 6. Начо, 12. Марсело, 23. Ферлан Мэнди, 33. Альваро Каррильо, 34. Марио Хила, 35. Мигель Гутьеррес Ортега, 36. Пабло Рамон, 41. Рафаэль Самора.

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Полузащитники: 8. Тони Кроос, 10. Лука Модрич, 14. Каземиро, 15. Федерико Вальверде, 17. Лукас Васкес, 19. Дани Себальос, 22. Иско, 25. Эдуардо Камавинга, 27. Антонио Бланко, 28. Марвин Парк, 30. Серхио Аррибас, 38. Карлос Гонсалес, 39. Давид Гонсалес.

Нападающие: 7. Эден Азар, 9. Карим Бензема, 11. Марко Асенсио, 16. Лука Йович, 18. Гарет Бейл, 20. Жуниор Винисиус, 21. Родриго, 24. Мариано Диас, 29. Хуан Латас, 37. Оскар Аранда, 42. Андри Гудьонсен.

Напомним, кроме Интера за выход из группы Реал поборется с донецким Шахтером и тираспольским Шерифом.

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