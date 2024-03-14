Украинский голкипер Реала Андрей Лунин попал в символическую сборную 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов по версии WhoScored.

Лунин объявил ультиматум руководству Реала – украинец озвучил четкие требования о продлении контракта

"Сливочные" в борьбе за выход в четвертьфинал турнира прошли РБ Лейпциг, расписав ничью в Испании (1:1) и одержав минимальную победу в ответном матче (1:0). Игра нашего земляка была оценена статистическим порталом в 7,53 балла.

К словву, Лунин стал единственным игроком Реала в сборной. Больше всего представителей делегировала Бавария (трех игроков), по два исполнителя представили Барселона и ПСЖ.

Топ-11 выглядит следующим образом:

Голкипер: Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Вилли Орбан (РБ Лейпциг), Матс Хуммельс (Боруссия Д), Лукас Беральдо (ПСЖ).

Полузащитники: Лерой Сане (Бавария), Николо Барелла (Интер), Илкай Гюндоган (Барселона), Жоау Канселу (Барселона).

Нападающие: Харри Кейн (Бавария), Роберт Левандовский (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Реал вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, удержав ничью с РБ Лейпциг – Лунин провел неоднозначный матч