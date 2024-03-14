Лунин попал в символическую сборную 1/8 финала Лиги чемпионов по версии WhoScored
Статистический портал включил Андрея Лунина в топ-11 лучших игроков еврокубка.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин попал в символическую сборную 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов по версии WhoScored.
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"Сливочные" в борьбе за выход в четвертьфинал турнира прошли РБ Лейпциг, расписав ничью в Испании (1:1) и одержав минимальную победу в ответном матче (1:0). Игра нашего земляка была оценена статистическим порталом в 7,53 балла.
К словву, Лунин стал единственным игроком Реала в сборной. Больше всего представителей делегировала Бавария (трех игроков), по два исполнителя представили Барселона и ПСЖ.
Топ-11 выглядит следующим образом:
Голкипер: Андрей Лунин (Реал).
Защитники: Вилли Орбан (РБ Лейпциг), Матс Хуммельс (Боруссия Д), Лукас Беральдо (ПСЖ).
Полузащитники: Лерой Сане (Бавария), Николо Барелла (Интер), Илкай Гюндоган (Барселона), Жоау Канселу (Барселона).
Нападающие: Харри Кейн (Бавария), Роберт Левандовский (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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