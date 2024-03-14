Український голкіпер Реала Андрій Лунін потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів за версією WhoScored.

Лунін оголосив ультиматум керівництву Реала – українець озвучив чіткі вимоги щодо продовження контракту

"Вершкові" у боротьбі за вихід у чвертьфінал турніру пройшли РБ Лейпциг, розписавши нічию в Іспанії (1:1) і здобувши мінімальну перемогу у матчі-відповіді (1:0). Гра нашого земляка була оцінена статистичним порталом в 7,53 бала.

До слова, Лунін став єдиним гравцем Реала у збірній. Найбільше представників делегувала Баварія (трьох гравців), по два виконавці представили Барселона та ПСЖ.

Загалом топ-11 виглядає наступним чином:

Голкіпер: Андрій Лунін (Реал).

Захисники: Віллі Орбан (РБ Лейпциг), Матс Хуммельс (Борусія Д), Лукас Беральдо (ПСЖ).

Півзахисники: Лерой Сане (Баварія), Ніколо Барелла (Інтер), Ілкай Гюндоган (Барселона), Жоау Канселу (Барселона).

Нападники: Харрі Кейн (Баварія), Роберт Левандовський (Баварія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

Реал вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, втримавши нічию з РБ Лейпциг – Лунін провів неоднозначний матч