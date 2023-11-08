Лунин сенсационно возвращается в стартовый состав Реала – все из-за травмы звездного партнера
22:00 - Читати українською
Кепа Аррисабалага, попавший в стартовую одиннадцатку на матч Лиги чемпионов против Браги, в последний момент вылетел из состава.
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Реал в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает португальскую Брагу. По сообщению пресс-службы мадридского клуба, испанский голкипер Кепа Аррисабагала травмировался на предматчевой разминке и не сможет выйти на поле. Его заменит украинский вратарь Андрей Лунин.
Для нашего земляка это игра станет третьей в текущем сезоне. До этого он в двух матчах пропустил 1 гол.
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