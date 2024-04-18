Андрей Лунин не теряет голову даже после невероятных успехов в статусе основного вратаря Реала.

Украинец стал главным героем выхода “сливочных” в полуфинал ЛЧ, отбив два пенальти игроков Ман Сити в послематчевой серии. Весь мир обсуждает Андрея, но тот даже не думает ловить звезду.

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"Во время празднования в раздевалке Лунин оставался Луниным. Пока партнеры слушали музыку, танцевали и обнимались, украинский голкипер сидел на своем месте, разговаривал со своей семьей по телефону, принял душ и прошелся микст-зоной, будто не был частью этой истории. Но именно он парировал ключевой пенальти, проявив отвагу и исполнив "статую". Был тем, кто вернул своим партнерам надежду", – испанское издание Marca не сдерживает восторга.

Напомним, в полуфинале ЛЧ Реал вышел на Баварию. Первая игра состоится в Мюнхене 30 апреля, вторая – 8 мая в Мадриде.

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