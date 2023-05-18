Голкипер мадридцев Тибо Куртуа даже при травме и 4 пропущенных гола провел довольно неплохой поединок на Этихаде.

31-летний бельгийский вратарь противостоял Манчестер Сити (0:4) с небольшим разрывом трицепса, который получил в матче против Хетафе 13 мая, сообщает Marca.

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Мадрид переживал по этому поводу, но в перерыве Куртуа заверил, что сможет доиграть поединок, хотя недуг присутствовал. В общей сложности кипер совершил 4 сейвы, спасши "бланкос" от еще большего позора.

Теперь, когда Реал вылетел из Лиги чемпионов и не имеет шансов на "золото" в Ла Лиге, Тибо должен получить отдых, чтобы восстановиться от травмы. Скорее всего, он не будет играть против Валенсии 21 мая в 19:30. В таком случае следует ожидать выхода Андрея Лунина в старте.

Для 24-летнего украинца это будет 13 поединок за Мадрид в этом сезоне (4 отстоял на ноль). Тибо Куртуа наиграл 45 матчей во всех турнирах.

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