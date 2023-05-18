Голкіпер мадридців Тібо Куртуа навіть попри травму і 4 пропущені голи провів доволі непоганий поєдинок на Етіхаді.

31-річний бельгійський воротар протистояв Манчестер Сіті (0:4) з невеликим розривом трицепса, який отримав у матчі проти Хетафе 13 травня, інформує Marca.

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Мадрид переживав щодо цього, але у перерві Куртуа запевнив, що зможе дограти поєдинок, хоч недуга була присутня. Загалом кіпер здійснив 4 сейви, врятувавши "бланкос" від ще більшої ганьби.

Тепер, коли Реал вилетів з Ліги чемпіонів і не має шансів на "золото" у Ла Лізі, Тібо повинен отримати відпочинок, щоб відновитись від травми. Найімовірніше, він не гратиме проти Валенсії 21 травня о 19:30. У такому разі варто очікувати виходу Андрія Луніна у старті.

Для 24-річного українця це буде 13 поєдинок за Мадрид цього сезону (4 відстояв на нуль). Тібо Куртуа награв 45 матчів у всіх турнірах.

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