Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин признался, как в Мадриде отреагировали на двойное фиаско с "горняками".

"В результате заняли первое место в группе и прошли дальше. В одном матче не выигрывается то большое. Важно, что в итоге вышли из группы с первой строчки.

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Для Шахтера – это очень особые два матча. Для Реала, конечно, неприятно, но ничего сверхъестественного не произошло. Когда нужно, Мадрид делает свое дело. В команде об этом не говорят, но есть понимание. В Испании знают, что когда нужно, команда показывает результат.

Перед ответственными матчами у Реала нету мандража, как у других команд. Там все уверены в себе, в команде. Для клуба нет ничего другого, кроме победы – там такой менталитет", – признался Лунин в интервью Профутбол Digital.

Несмотря на два поражения от "горняков" (0:2 и 2:3) мадридцы финишировали первыми в группе В и до сих пор продовжуюють борьбу за трофей Лиги чемпионов. На стадии 1/4 финала подопечные Зидана играть с Ливерпулем – 6 и 14 апреля.

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