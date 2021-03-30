Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін зізнався, як у Мадриді відреагували на подвійне фіаско з "гірниками".

"У результаті посіли перше місце в групі і пройшли далі. В одному матчі не виграється щось велике. Важливо, що в підсумку вийшли з групи з першої сходинки.

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Для Шахтаря – це дуже особливі два матчі. Для Реала, звичайно, неприємно, але нічого надприродного не сталося. Коли потрібно, Мадрид робить свою справу. У команді про це не говорять, але є розуміння. В Іспанії знають, що коли потрібно, команда показує результат.

Перед відповідальними матчами у Реала немає мандражу, як в інших команд. Там всі впевнені у собі, у команді. Для клубу немає нічого іншого, окрім перемоги – там такий менталітет", – зізнався Лунін в інтерв'ю Профутбол Digital.

Попри дві поразки від "гірників" (0:2 і 2:3) мадридці фінішували першими у групі В та досі продовжуюють боротьбу за трофей Ліги чемпіонів. На стадії 1/4 фіналу підопічні Зідана гратимуть з Ліверпулем – 6 та 14 квітня.

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