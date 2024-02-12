“Что я видел за последние несколько недель: Лунин был вторым вратарем, после травмы Тибо Куртуа пришел Кепа. А когда он получил травму, то играл Лунин. Он прекрасно действует на линии и при выходах один на один, имеет хорошую реакцию. У Лунина есть все качества, чтобы играть за Реал. Это совершенный вратарь.

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Мы знаем о качестве Реала. Винисиус провел фантастическую последнюю игру. Есть Родриго. Можно назвать их всех. У Мадрида огромное качество в полузащите. Да, нет Беллингема, но не надо сосредотачиваться на одном игроке. Даже при его отсутствии у Реала сильная атака.

Победа РБ Лейпциг над Реалом в прошлом сезоне ЛЧ? Команда была полна энергии. Это то, что нам нужно сейчас. Не хватает некоторых людей, которые были тогда, но у нас есть новые игроки. Это будет другая игра", – цитирует Петера Гулачи AS.

Венгерский вратарь сможет лично убедиться в мастерстве Лунина во вторник, 13 февраля. Матч РБ Лейпциг – Реал стартует в 22:00 по киевскому времени.

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