"Лунин – совершенный вратарь": звезда РБ Лейпциг отметил сильные стороны украинца перед матчем ЛЧ против Реала
Вратарь РБ Лейпциг Петер Гулачи на предматчевой пресс-конференции перед игрой с Реалом оценил прогресс голкипера сборной Украины Андрея Лунина.
“Что я видел за последние несколько недель: Лунин был вторым вратарем, после травмы Тибо Куртуа пришел Кепа. А когда он получил травму, то играл Лунин. Он прекрасно действует на линии и при выходах один на один, имеет хорошую реакцию. У Лунина есть все качества, чтобы играть за Реал. Это совершенный вратарь.
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Мы знаем о качестве Реала. Винисиус провел фантастическую последнюю игру. Есть Родриго. Можно назвать их всех. У Мадрида огромное качество в полузащите. Да, нет Беллингема, но не надо сосредотачиваться на одном игроке. Даже при его отсутствии у Реала сильная атака.
Победа РБ Лейпциг над Реалом в прошлом сезоне ЛЧ? Команда была полна энергии. Это то, что нам нужно сейчас. Не хватает некоторых людей, которые были тогда, но у нас есть новые игроки. Это будет другая игра", – цитирует Петера Гулачи AS.
Венгерский вратарь сможет лично убедиться в мастерстве Лунина во вторник, 13 февраля. Матч РБ Лейпциг – Реал стартует в 22:00 по киевскому времени.
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