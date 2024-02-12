"Що я бачив за останні кілька тижнів: Лунін був другим воротарем, після травми Тібо Куртуа прийшов Кепа. А коли він отримав травму, то грав Лунін. Він чудово діє на лінії та при виходах сам на сам, має хорошу реакцію. У Луніна є всі якості, щоб грати за Реал. Це досконалий воротар.

Лунін підписав довгий контракт з Реалом і ще раз ризикне кинути виклик Куртуа, – ЗМІ

Ми знаємо про якість Реала. Вінісіус провів фантастичну останню гру. Є Родріго. Можна назвати їх усіх. У Мадрида величезна якість в півзахисті. Так, немає Беллінгема, але не треба зосереджуватися на одному гравцю. Навіть за його відсутності в Реала сильна атака.

Перемога РБ Лейпциг над Реалом у минулому сезоні ЛЧ? Команда була сповнена енергії. Це те, що нам потрібно зараз. Бракує деяких людей, які були тоді, але у нас є нові гравці. Це буде інша гра", – цитує Петера Гулачі AS.

Угорський воротар зможе особисто переконатися в майстерності Луніна у вівторок, 13 лютого. Матч РБ Лейпциг – Реал стартує о 22:00 за київським часом.

"Якби Реал вийшов без воротаря, ніхто б і не помітив": Лунін, Циганков та Довбик почули вердикт за матч лідерів Ла Ліги