"Лучший матч английского клуба", – Линекер в восторге от выездной победы Манчестер Сити над ПСЖ
13:06 - Читати українською
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер эмоционально отреагировал на матч полуфинала Лиги чемпионов.
завершено
15’ Маркиньос
77’ Идрисса Гуйе
Кевин де Брюйне 65’
Рияд Марез 71’
15’ Маркиньос
65’ Кевин де Брюйне
71’ Рияд Марез
77’ Идрисса Гуйе
"Это был один из лучших выездных матчей английского клуба в истории еврокубков. Поистине выдающаяся игра Манчестер Сити", – написал Линекер в Twitter.
ПСЖ – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча
Благодаря голам де Брюйне и Мареза Манчестер Сити удалось осуществить камбэк в поединке с ПСЖ на Парк де Пренс в рамках 1/2 финала ЛЧ. Напомним, в параллельном противостоянии Челси соперничает с Реалом.
Ответный матч Манчестер Сити – ПСЖ состоится 4 мая.
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