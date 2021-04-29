"Это был один из лучших выездных матчей английского клуба в истории еврокубков. Поистине выдающаяся игра Манчестер Сити", – написал Линекер в Twitter.

ПСЖ – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча

Благодаря голам де Брюйне и Мареза Манчестер Сити удалось осуществить камбэк в поединке с ПСЖ на Парк де Пренс в рамках 1/2 финала ЛЧ. Напомним, в параллельном противостоянии Челси соперничает с Реалом.

Ответный матч Манчестер Сити – ПСЖ состоится 4 мая.

ПСЖ – Ман Сити: Зинченко как ошибка и гениальный ход Гвардиолы – чудо-камбэк с диким удалением в матче 1/2 ЛЧ