Все суперзвезды готовы сделать все возможное для того, чтобы установить достижение, которое хоть какое-то время продержится на самой вершине. Некоторым даже удается поставить планку столь высоко, что она может остаться в топе навечно.

Достижение бомбардиров – это то, за что мы особенно любим игру миллионов. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о хет-трике, который навсегда останется в истории Лиги чемпионов.

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С приходом Юргена Клоппа Ливерпуль превратился в голевую машину, от которой всегда ждут яркого зрелища и избиения соперника. Во главу угла атаки мерсисайдцев стал египтянин Мохамед Салах, за которого готовы выкладывать просто космические деньги. Именно ему удалось вписать свое имя в историю Лиги чемпионов и установить рекорд, который вряд ли кому-нибудь удастся когда-нибудь повторить.

ЛЧ 2022/23, 13 октября, 4-й тур группового этапа. Ливерпуль прибыл на Айброкс, чтобы снова доказать свое превосходство над Рейнджерсом. Энфилд увидел всего два гола в исполнении своей команды в предыдущем туре, поэтому даже ожесточенные болельщики команды прогнозировали, что за три очка придется побороться.

Клопп уверен в силах команды, поэтому немного экспериментирует с составом. Салах, Робертсон и Алькантара остаются на скамейке запасных. Рейнджерс быстро показал зубы и дал сигнал, что недооценивать его в родных стенах не стоит. Агрессивный перехват, быстрый пас на Арфилда и точный удар Скотти – 1:0 в пользу хозяев!

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"Холодный душ" привел Ливерпуль в чувство, и уже через несколько минут Фирмино сравнял счет. Впрочем, до перерыва команды играли на равных, свисток об окончании первого тайма сигнализировал, что не все складывается таким образом, как хотелось бы Клоппу и фанатам мерсисайдцев.

В раздевалке Юрген нашел нужные слова, и после перерыва его команда ожила. Фирмино быстро оформил дубль, а Нуньес точным ударом убил всю интригу в матче. Но если интрига умерла, это не значит, что нет места для магии.

68-я минута матча, вместо Нуньеса на поле выходит Мо Салах. Клопп дает своему лидеру возможность почувствовать атмосферу и насладиться игрой, когда нет никакого давления из-за результата. Египтянин ответил благодарностью очень быстро – уже на 76-й минуте он ударом острого угла, когда казалось, что шансов уже нет, отправляет мяч в сетку. Но это еще не конец перформанса звезды Ливерпуля.

На 80-й минуте Мо получил мяч на линии штрафной, обыграл соперника и легким филигранным ударом обвел Макгрегора. Голкипер явно не был готов к такому повороту событий, поэтому не успел среагировать на далеко не самый сильный удар. Дубль за 5 минут – шикарная результативность!

Но и на этом еще не было конца. Проходит несколько секунд, Ливерпуль снова перехватывает мяч и атакует. Мо получает мяч на фланге, немного смещается и в своем фирменном стиле обводным ударом загоняет мяч в дальний угол ворот – хет-трик всего за 6 минут стал рекордом, который вряд ли кому-то удастся превзойти.

Точку в том матче поставил Харви Эллиот, но даже разгромная победа не затмила звезду Салаха. Теперь его имя навсегда будет красоваться в истории Лиги чемпионов, сообщая всем о сверхъестественном голеадорском даровании египтянина.