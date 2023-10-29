Будь-яка суперзірка ладна зробити все можливе для того, аби встановити досягнення, яке бодай певний час протримається на самісінькій вершині. Декому навіть вдається поставити планку настільки високо, що вона може залишитися в топі навічно.

Досягнення бомбардирів – це те, за що ми особливо любимо гру мільйонів. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про хет-трик, який завжди перебуватиме в історії Ліги чемпіонів.

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З приходом Юргена Клоппа Ліверпуль перетворився на гольову машину, від якої завжди очікують яскравого видовища та побиття суперника. Наріжним каменем атаки мерсисайдців став єгиптянин Мохамед Салах, за якого готові викладати просто космічні гроші. Саме йому вдалося вписати своє ім'я в історію Ліги чемпіонів та встановити рекорд, який навряд чи комусь вдасться коли-небудь повторити.

ЛЧ 2022/23, 13 жовтня, 4 тур групового етапу. Ліверпуль прибув на Айброкс, аби знову довести свою перевагу над Рейнджерс. Енфілд побачив лише два голи у виконанні своєї команди в попередньому турі, тому навіть запеклі вболівальники команди прогнозували, що за три очки доведеться поборотися.

Клопп впевнений у силах команди, тому трішки експериментує зі складом. Салах, Робертсон та Алькантара залишаються на лаві запасних. Рейнджерс швидко показав зуби та дав сигнал, що недооцінювати його в рідних стінах не варто. Агресивне перехоплення, швидкий пас на Арфілда і влучний удар Скотті – 1:0 на користь господарів!

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"Холодний душ" привів Ліверпуль до тями, і вже за кілька хвилин Фірміно зрівняв рахунок. Утім, до перерви команди грали на рівних, тож свисток про закінчення першого тайму сигналізував, що не все складається таким чином, як хотілось би Клоппу та фанатам мерсисайдців.

У роздягальні Юрген знайшов потрібні слова, і по перерві його команда ожила. Фірміно швидко оформив дубль, а Нуньєс влучним ударом вбив усю інтригу в матчі. Але якщо інтрига вмерла, це не означає, що немає місця магії.

68-а хвилина матчу, замість Нуньєса на поле виходить Мо Салах. Клопп дає своєму лідерові можливість відчути атмосферу та насолодитися грою, коли вже немає жодного тиску через результат. Єгиптянин відповів вдячністю дуже швидко – вже на 76-й хвилині він ударом із гострого кута, коли здавалося, що шансів вже немає, відправляє м'яч у сітку. Але це ще був не кінець перформансу зірки Ліверпуля.

На 80-й хвилині Мо отримав м'яч на лінії карного майданчика, обіграв суперника і легеньким філігранним ударом обвів Макгрегора. Голкіпер явно не був готовий до такого повороту подій, тому не встиг зреагувати на далеко не найсильніший удар. Дубль за 5 хвилин – розкішна результативність!

Але й на цьому ще не був кінець. Минає кілька секунд, Ліверпуль знову перехоплює м'яч та атакує. Мо отримує м'яч на фланзі, трішки зміщується та у своєму фірмовому стилі обвідним ударом заганяє м'яч у дальній кут воріт – хет-трик всього за 6 хвилин став рекордом, який навряд чи комусь вдасться перевершити.

Крапку в тому матчі поставив Харві Елліот, але навіть розгромна перемога не затьмарила зірку Салаха. Тепер його ім'я назавжди буде красуватися в історії Ліги чемпіонів, повідомляючи усім про надприродний голеадорський хист єгиптянина.