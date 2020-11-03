"Не забывайте, что Динамо не играло в группе несколько лет. За это время клуб потерял много квалифицированных игроков, футболистов национальных сборных. Их места заняли молодые ребята. Поэтому моя главная цель – создать команду, наладить игру и уже после этого добиваться результатов.

Барселона – Динамо: предматчевая пресс-конференция Рональда Кумана

В футболе невозможно получить результат сразу, чудес не бывает. В Динамо есть группа талантливых игроков, но не слишком опытных. Они не так уж много выступали за сборные или в еврокубках. Для многих все это в новинку, ведь среди наших соперников такие гранды, как Барселона и Ювентус.

Стоит уважать и Ференцварош. Все говорят о Барсе и Юве, но венгерский клуб тоже силен. В этой стране много инвестируют в спорт, особенно в футбол. Президент Венгрии сам играет в футбол. Я вижу, что сборная показывает хорошие результаты, а Ференцварош покупает качественных легионеров", – цитирует Мирчу Луческу официальный сайт УЕФА.

Напомним, Динамо после двух туров имеет одно очко в своем активе. Уже завтра, 4 ноября, киевляне сыграют с Барселоной. Начало матча запланировано на 22:00.

"Барселона ніколи не буде такою, як раніше": Дон Жуан у воротах – слава, трагічне затьмарення у фіналі і лист до сліз