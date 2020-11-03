"Не забувайте, що Динамо не грало в групі кілька років. За цей час клуб втратив багато кваліфікованих гравців, футболістів національних збірних. На їхні місця прийшли молоді хлопці. Тому моя головна мета – створити команду, налагодити гру і вже після цього досягати результатів.

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У футболі неможливо отримати результат відразу, чудес не буває. В Динамо є група талановитих гравців, але не дуже досвідчених. Вони не так вже й багато виступали за збірні або в єврокубках. Для багатьох все це нове, адже серед наших суперників такі гранди, як Барселона і Ювентус.

Варто поважати й Ференцварош. Всі говорять про Барсу і Юве, але угорський клуб теж сильний. У цій країні багато інвестують у спорт, особливо в футбол. Президент Угорщини сам грає в футбол. Я бачу, що збірна показує хороші результати, а Ференцварош купує якісних легіонерів", – цитує Мірчу Луческу офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Динамо після двох турів має одне очко у своєму активі. Вже завтра, 4 листопада, кияни зіграють з Барселоною. Початок матчу запланований на 22:00.

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