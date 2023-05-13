Главный тренер Динамо Мирча Луческу в финале самого престижного евротурнира будет болеть за миланский Интер.

"Мне очень понравился матч Интера против Милана. Я восхищался игрой своего бывшего подопечного Генриха Мхитаряна, которого я тренировал в Шахтере. Я отправил ему сообщение с комплиментом.

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Я хотел бы, чтобы Интер выиграл Лигу чемпионов. И из-за Мхитаряна, и из-за моей истории с клубом (Луческу тренировал Интер в сезоне 1998/1999, – прим.).

Я думаю, что из этой пары именно Интер поедет в Стамбул, чтобы сыграть в финале с Манчестер Сити. В финале может случиться все, что угодно, хотя я считаю, что Интер имел бы больше шансов на победу, если бы ему пришлось встретиться с Реалом", – цитирует Луческу TMW.

Напомним, в первых полуфиналах Интер одолел Милан (2:0), а Реал дома разошелся миром с Манчестер Сити (1:1). Ответные матчи состоятся 16 и 17 мая соответственно.

Интер разобрался с Миланом за 11 стартовых минут – два "дедушки" принесли исторический триумф и приблизили к финалу ЛЧ