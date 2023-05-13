"Мені дуже сподобався матч Інтера проти Мілана. Я захоплювався грою свого колишнього підопічного Генріха Мхітаряна, якого я тренував у Шахтарі. Я надіслав йому повідомлення з компліментом.

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Я хотів би, щоб Інтер виграв Лігу чемпіонів. І через Мхітаряна, і через мою історію з клубом (Луческу тренував Інтер в сезоні 1998/1999, – прим.).

Я думаю, що з цієї пари саме Інтер поїде до Стамбула, щоб зіграти у фіналі з Манчестер Сіті. У фіналі може трапитися все, що завгодно, хоча я вважаю, що Інтер мав би більше шансів на перемогу, якби йому довелося зустрітися з Реалом", – цитує Луческу TMW.

Нагадаємо, у перших півфіналах Інтер здолав Мілан (2:0), а Реал вдома розійшовся миром з Манчестер Сіті (1:1). Матчі-відповіді відбудуться 16 і 17 травня відповідно.

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