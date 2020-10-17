"Ментально и психологически восстановились, так как на хорошей ноте закончили октябрьский сбор. Тем более, победили Испанию, в этом плане все хорошо. Осталось только восстановиться физически, что мы и делаем. Приехали в клуб, проводим восстановительные мероприятия. Готовимся к матчу чемпионата.

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Понимаем, что с Рухом легко не будет. Настраиваемся должным образом. Хотим подойти готовыми более чем на 100%. Добыть результат, который нам нужен.

Следим ли за Ювентусом? Это топ-команда на топ-уровне. Конечно, и до этого следили, и сейчас следим. На эту ситуацию с коронавирусом не особо обращаем внимание, потому что понимаем, что все может измениться в ближайшие дни.

Но пока что сконцентрированы на матче чемпионата, хотя подсознательно уже держим в голове этот поединок Лиги чемпионов. Готовимся от матча к матчу", – сказал Караваев в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, сегодня, 17 октября, Динамо на выезде сыграет с львовским Рухом, а уже через три дня, 20 октября, стартует в групповом раунде Лиги чемпионов – подопечные Луческу в первом туре будут принимать на НСК Олимпийский туринский Ювентус.

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