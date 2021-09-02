"Мы подписали молодого бразильца, который хорошо проявил себя в Кубке Либертадорес. Команда нуждается в таком футболисте, который может обыграть одного или двух соперников в одном эпизоде.

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Как он адаптируется – неизвестно. Мы заработали около 80 млн за попадание в Лигу чемпионов, поэтому 6-7 млн за трансфер для нас мало что значат. Шахтер потратил на трансферы около 45 млн евро", – цитирует Луческу Fanatik.ro.

Напомним, Витинью подписал контракт с киевлянами на 5 лет, игрок принадлежал Атлетико Паранаэнсе.

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