"Ми підписали молодого бразильця, який добре проявив себе у Кубку Лібертадорес. Команда потребує такого футболіста, який може обіграти одного або двох суперників в одному епізоді.

Як адаптується – невідомо. Ми заробили близько 80 млн за потрапляння у Лігу чемпіонів, тому 6-7 млн за трансфер для нас мало що значать. Шахтар витратив на трансфери близько 45 млн євро", – цитує Луческу Fanatik.ro.

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Нагадаємо, Вітінью підписав контракт з киянами на 5 років, гравець належав Атлетіко Паранаенсе.

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