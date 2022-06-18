Главный тренер Динамо Мирча Луческу подчеркнул, что выступления в Лиге чемпионов имеют не только спортивное значение.

"Для киевского Динамо очень важно быть в Лиге чемпионов, чтобы поднять дух пострадавших от войны украинцев. Мы хотим показать, что жизнь продолжается и что мы не остановили футбол, несмотря на бомбардировки. Украинский народ испытывает опустошение уже в течение четырех месяцев. Теперь мы стремимся заставить их улыбнуться благодаря футболу.

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Это будет самый трудный матч для нас. Я бы не хотел встречаться с Фенербахче в первом раунде. Я думаю, что этот матч станет самым важным матчем этого этапа Лиги чемпионов", – цитирует Луческу Aa.com.tr

Напомним, первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче состоится 19 июля. Динамо будет номинальным хозяином встречи, которая, очевидно, состоится не в Украине.

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