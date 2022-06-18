"Бело-синие" склоняют к проведению поединка 2-го раунда квалификации ЛЧ в столице Силезии.

Самым вероятным местом проведения домашнего еврокубкового матча Динамо с Фенербахче является Вроцлав, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер Пётр Слонка.

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Ранее СМИ, кроме Вроцлава, называли возможной ареной дуэли также Гданьск. Однако, по информации журналиста, Динамо еще не приняло окончательного решения – рассматриваются и другие города.

Напомним, Вроцлав в польской Экстраклясе представлен командой Шлёнск. Стадион, на котором выступают "военные", вмещает 45 105 зрителей.

К слову, поединок между Динамо и Фенербахче состоится 19 июля.

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