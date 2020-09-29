Матч и онлайн-трансляция Динамо – Гент на "Футбол 24" стартовал в 22:00 на киевском НСК Олимпийский. Поединок в Бельгии завершился победой "бело-синих" со счетом 2:1 – забивали Владислав Супряга и Карлос Де Пена. Следовательно, для выхода в групповой турнир ЛЧ впервые с 2016 года динамовцам достаточно не проиграть, или же уступить лишь со счетом 0:1.

Уже на 9-й минуте Динамо открыло счет. Супряга прострелил в штрафную, а Виталий Буяльский пяткой эффектно переправил мяч в ворота! 1:0 – команда Луческу быстро повела.

Динамо – Гент – видео гола Буяльского: