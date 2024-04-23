Хэтэуэй давала интервью в рамках популяризации нового фильма The Idea of You. Вдруг ее партнер по картине Николас Галитцин крикнул: "Ес, 1:0! Троссар". Энн подхватила восторг, затупила ногами и воскликнула: "Люблю тебя!"

Английская супермодель посетила матч Челси – МЮ в футболке с номером Мудрика

Это была реакция актеров на гол Леандро Троссара в ворота Вулверхэмптона в субботнем матче АПЛ. Оказалось, что Хэтэуэй – болельщица Арсенала. Она сразу объяснила ситуацию интервьюерке, которая явно была не в теме.

Сьогодні в рамках АПЛ Челсі зіграє з Арсеналом. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" виграють лондонське дербі. Коефіцієнт на перемогу команди Зінченка – 1,43. Звитяга команди Мудрика оцінена в 7,14, а нічия – 5,21. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,54, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,57.

Энн Хэтэуэй – голливудская суперзвезда, которая выиграла Оскар за фильм "Отверженные", а также прославилась ролями в "Интерстелларе", "Дьявол носит "Прада", "Дневники принцессы", "Один день", "Темный рыцарь возвращается", "Любовь и другие лекарства".

Арсенал ведет борьбу за чемпионство в АПЛ. Команда Александра Зинченко сейчас лидирует в чемпионате, но Манчестер Сити отстает лишь на один балл, имея игру в запасе.