"Люблю тебя!" – голливудская суперзвезда Энн Хэтэуэй эмоционально раскрыла симпатии к команде Зинченко
Знаменитая актриса Энн Хэтэуэй неожиданно открыла миру, что болеет за лондонский Арсенал.
Хэтэуэй давала интервью в рамках популяризации нового фильма The Idea of You. Вдруг ее партнер по картине Николас Галитцин крикнул: "Ес, 1:0! Троссар". Энн подхватила восторг, затупила ногами и воскликнула: "Люблю тебя!"
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Это была реакция актеров на гол Леандро Троссара в ворота Вулверхэмптона в субботнем матче АПЛ. Оказалось, что Хэтэуэй – болельщица Арсенала. Она сразу объяснила ситуацию интервьюерке, которая явно была не в теме.
Энн Хэтэуэй – голливудская суперзвезда, которая выиграла Оскар за фильм "Отверженные", а также прославилась ролями в "Интерстелларе", "Дьявол носит "Прада", "Дневники принцессы", "Один день", "Темный рыцарь возвращается", "Любовь и другие лекарства".
Арсенал ведет борьбу за чемпионство в АПЛ. Команда Александра Зинченко сейчас лидирует в чемпионате, но Манчестер Сити отстает лишь на один балл, имея игру в запасе.