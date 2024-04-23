Гетевей давала інтерв'ю в рамках популяризації нового фільму The Idea of You. Раптом її партнер по картині Ніколас Галітцін крикнув: "Єс, 1:0! Троссар". Енн підхопила захоплення, затупала ногами і вигукнула: "Люблю тебе!"

Англійська супермодель відвідала матч Челсі – МЮ у футболці з номером Мудрика

Це була реакція акторів на гол Леандро Троссара у ворота Вулверхемптона у суботньому матчі АПЛ. Виявилося, що Гетевей – вболівальниця Арсенала. Вона відразу пояснила ситуацію інтерв'юерці, яка явно була не в темі.

Сьогодні в рамках АПЛ Челсі зіграє з Арсеналом. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" виграють лондонське дербі. Коефіцієнт на перемогу команди Зінченка – 1,43. Звитяга команди Мудрика оцінена в 7,14, а нічия – 5,21. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,54, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,57.

Енн Гетевей – голлівудська суперзірка, яка виграла Оскар за фільм "Знедолені", а також прославилася ролями в "Інтерстелларі", "Диявол носить "Прада", "Щоденники принцеси", "Один день", "Темний лицар повертається", "Кохання та інші ліки".

Арсенал веде боротьбу за чемпіонство в АПЛ. Команда Олександра Зінченка зараз лідирує в чемпіонаті, але Манчестер Сіті відстає лише на один бал, маючи гру в запасі.