"Люблю тебе!" – голлівудська суперзірка Енн Гетевей емоційно розкрила симпатії до команди Зінченка
Знаменита акторка Енн Гетевей несподівано відкрила світу, що вболіває за лондонський Арсенал.
Гетевей давала інтерв'ю в рамках популяризації нового фільму The Idea of You. Раптом її партнер по картині Ніколас Галітцін крикнув: "Єс, 1:0! Троссар". Енн підхопила захоплення, затупала ногами і вигукнула: "Люблю тебе!"
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Це була реакція акторів на гол Леандро Троссара у ворота Вулверхемптона у суботньому матчі АПЛ. Виявилося, що Гетевей – вболівальниця Арсенала. Вона відразу пояснила ситуацію інтерв'юерці, яка явно була не в темі.
Енн Гетевей – голлівудська суперзірка, яка виграла Оскар за фільм "Знедолені", а також прославилася ролями в "Інтерстелларі", "Диявол носить "Прада", "Щоденники принцеси", "Один день", "Темний лицар повертається", "Кохання та інші ліки".
Арсенал веде боротьбу за чемпіонство в АПЛ. Команда Олександра Зінченка зараз лідирує в чемпіонаті, але Манчестер Сіті відстає лише на один бал, маючи гру в запасі.