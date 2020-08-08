Бавария – Челси: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Бавария – Челси

8 августа, 22:00. Мюнхен, Альянц Арена. Первый матч – 3:0

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Баварию давно короновали на триумф в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Дело не только в разгроме Челси со счётом 3:0 на Стэмфорд Бридж, но и в общей форме мюнхенцев в течение сезона – они выиграли группу с шестью победами при разнице мячей 24:5, а в 22 официальных матчах 2020 года добыли 21 победу и одну ничью, забив 65 голов и пропустив всего 16. Да, в Германии легко накрутить такие результаты, однако общая форма грандов в Европе не впечатляет, а Ливерпуль уже вылетел. Словом, на словах всё сходится к тому, что подопечные Ханси Флика возьмут эту ЛЧ – остаётся только самому не наплужить.

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Найти какие-то недостатки в игре "рекордмайстера" очень непросто. В первую очередь, настораживает затяжная пауза немецких клубов, которые завершили сезон до 27 июня – после неё крепкие Вольфсбург и Айнтрахт уже вылетели от не самых мощных клубов. Также опасность может представлять преимущество в три мяча над Челси, ведь на его фоне будет нелегко настроиться – а лондонцам терять уже нечего. Придумать еще какие-то более-менее важные причины надеяться на чудо я не смог. Бавария слишком сильна.

Челси в первом сезоне Лэмпарда оставил довольно неплохое впечатление. Команда выполнила задачу-минимум, заняв четвёртое место в АПЛ, добравшись до финала Кубка и 1/8 финала ЛЧ – и всё это произошло при симпатичном футболе, без Эдена Азара и с привлечением большого количества молодых исполнителей. В частности, в основу прорвались Мейсон Маунт, Рис Джеймс и Тамми Абрахам. Этими футболистами "сердце Челси, диспетчер Челси" переиграл Тоттенхэм, Ливерпуль и Манчестер Сити, хотя после карантина команда чередовала победы с поражениями. Словом, коллектив у лондонцев очень боевитый.

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Впрочем, большинство поединков против английских топ-клубов Челси проиграл, да и в последних десяти матчах "аристократы" потерпели четыре поражения – причем Шеффилд разгромил команду со счетом 3:0 (прямо как Бавария), а Ливерпуль положил пять мячей. С игрой на "ноль" у подопечных Фрэнка Лэмпарда вообще проблемы – Кепа пропускает каждый второй удар в створ, а попытки усадить его на банку и поставить в основу Кабальеро к улучшению результатов не приводили. Оборона также нестабильна – чего только стоит гол Ярмоленко из-под Рюдигера, который банально не знал, что у Андрея мощная левая. Ко всему этому добавилась эпидемия травм, поэтому за Челси на Альянц Арене реально страшно.

Кадровая ситуация

Бавария обошлась без дисквалификаций, но осталась без Бенжамена Павара – француз повредил левую стопу и вылетел на шесть недель. Вместо него на правом фланге обороны, вероятно, сыграет Йозуа Киммих. Проблемы с мышцами были у Кингсли Комана, поэтому Ханси Флик может и оставить его в запасе – да и вообще есть смысл приберечь лидеров. Впрочем, мюнхенцам нужно набирать игровой тонус, поэтому второго состава ожидать не стоит.

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У Челси с кадрами полная катастрофа. Из-за дисквалификации матч пропустят Маркос Алонсо и Жоржинью, а в лазарет загремели Сезар Аспиликуэта, Кристиан Пулишич, Педро, Рубен Лофтус-Чик и Билли Гилмор. Кроме того, под вопросом остаётся участие Н'Голо Канте и Виллиана. Также интересно, выпустит ли Фрэнк Лэмпард в основе Кепу, ведь в двух последних поединках на воротах стоял Вилли Кабальеро.

Ориентировочные составы на матч Бавария – Челси

Бавария: Нойер – Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис – Алькантара, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Перишич – Левандовски

Челси: Кабальеро – Зума, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Баркли, Ковачич, Эмерсон – Маунт, Жиру, Хадсон-Одой

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Не стоит надеяться на чудо. Почти все мюнхенцы здоровые, они находятся в шикарной форме, у них сумасшедший гандикап, а Челси – выжатый физически и обескровленный кадрово коллектив, которому нужно отыграть три гола. Шансов на победу у лондонцев минимум, а на проход дальше – ещё меньше. Впрочем, вряд ли "рекордмайстеры" устроят ещё один разгром, ведь после затяжной паузы футболисты ещё не набрали оптимальных кондиций. В любом случае, Бавария должна побеждать.

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