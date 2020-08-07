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Бавария – Челси: Флик предостерег своих игроков от расслабленности

22:23 - Читати українською
Бавария – Челси: Флик предостерег своих игроков от расслабленности
Ганс-Дитер Флик / Getty Images

Наставник Баварии Ганс-Дитер Флик подходит к ответному матчу 1/8 ЛЧ против Челси с максимальным настроем.

 

"Речь идет об уважении. Мы видели, как выступал Челси с момента перезагрузки сезона. Мы будем использовать тот же подход, как и всегда.

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Мы можем уважать своих оппонентов, но также нужно сосредоточиться на собственном подходе – концентрация на 100% в каждой следующей игре. Мы не думаем о том, что может быть дальше. Мы хотим выигрывать каждый матч и делать все как можно лучше, принимая позитив для следующих поединков", – цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бавария – Челси состоится завтра (8 августа), начало в 22:00. В Лондоне мюнхенцы разгромили соперника со счетом 3:0.

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