Бавария – Челси: Флик предостерег своих игроков от расслабленности

"Речь идет об уважении. Мы видели, как выступал Челси с момента перезагрузки сезона. Мы будем использовать тот же подход, как и всегда.

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Мы можем уважать своих оппонентов, но также нужно сосредоточиться на собственном подходе – концентрация на 100% в каждой следующей игре. Мы не думаем о том, что может быть дальше. Мы хотим выигрывать каждый матч и делать все как можно лучше, принимая позитив для следующих поединков", – цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бавария – Челси состоится завтра (8 августа), начало в 22:00. В Лондоне мюнхенцы разгромили соперника со счетом 3:0.

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